ЛЕСНОЕ ДЕЛО-ЭТО ПО НАМ

Сегодня свои документы и договор о целевой подготовке специалиста со средним специальным образованием в ´Белорусский государственный технологический университет´ ´Бобруйский государственный лесотехнический колледж´ на специальность ´ Техник лесного хозяйства´подал ТИМОФЕЙ ЗИНКОВ .