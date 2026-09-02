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Артига — о победе по пенальти над «Оренбургом»: «Большое спасибо Артуру Нигматулину, который вновь помог команде»

Артига — о победе по пенальти над «Оренбургом»: «Большое спасибо Артуру Нигматулину, который вновь помог команде»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о победе над «Оренбургом» (1:1, 4:2 пен.) в гостевом матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

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