Татарстан эшкә урнашу өчен Россиянең иң перспективалы төбәге исемен алды

Татарстан 2026 елның беренче яртыеллыгы йомгаклары буенча эшкә урнашу өчен Россиянең иң перспективалы төбәкләре рейтингында беренче урынны алды.
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