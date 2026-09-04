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Татарстан эшкә урнашу өчен Россиянең иң перспективалы төбәге исемен алды

Татарстан эшкә урнашу өчен Россиянең иң перспективалы төбәге исемен алды

Татарстан 2026 елның беренче яртыеллыгы йомгаклары буенча эшкә урнашу өчен Россиянең иң перспективалы төбәкләре рейтингында беренче урынны алды.

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