Плюс полмиллиона: эта модель рекордно подорожала в России

В августе модель выросла в цене больше всех прочих продающихся в РФ новых легковушек. Если масс-сегменте прибавка к цене обычно укладывается в несколько десятков тысяч рублей, то в премиальном этот прирост может достигать сотен тысяч.
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