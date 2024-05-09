Иностранные студенты в Хабаровске приняли участие в праздновании Дня Победы

Иностранные студенты из Китая и Северной Кореи приняли участие в праздновании Дня Победы в ДВГУПС. Ребята посетили военный центр университета, где им рассказали об истории Великой Отечественной войны и роли Советской Армии в освобождении от японских захватчиков Китая и северной части Корейского полуострова в 1945 году.