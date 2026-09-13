Газ дороже в шесть раз. Путин, Диесен и Дмитриев оценили европейскую энергополитику

От 150 до 1000 долларов. В Европе заговорили о цене отказа от российского газа Европейская энергетическая дискуссия снова вернулась к простому вопросу о цене.
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