Разоблачение от Veterans Today: Геноцид спланированный сионистами. План Израиля по этнической чистке Газы

ИBАНЫЧ Официальный “секретный” меморандум, составленный Министерством разведки Израиля, “рекомендует принудительное переселение 2,2 миллиона палестинских жителей сектора Газа на Синайский полуостров Египта”, а именно в лагерь беженцев на египетской территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии