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Аргументы и Факты

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Профессор Аграновский объяснил, почему России не грозит эпидемия Эболы

Профессор Аграновский объяснил, почему России не грозит эпидемия Эболы

Россиянам не стоит бояться вируса Эбола, так как он плохо передается между людьми и способен выживать исключительно в районах своего происхождения.

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