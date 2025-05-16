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Посольство РФ в Лондоне: заявление Стармера о переговорах вызывает недоумение

Посольство РФ в Лондоне: заявление Стармера о переговорах вызывает недоумение

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Россией и Украиной. Лидеры Великобритании и Польши назвали переговорную позицию Москвы "неприемлемой", президент Франции упрекнул Москву в игнорировании призывов к перемирию ит пригрозил санкциями, а канцлер ФРГ назвал встречу делегаций "позитивным сигналом", но все же выразил разочарование.

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