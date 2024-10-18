После жалоб пассажиров, которые не могут уехать с Левого берега в центр города, власти пообещали увеличить количество автобусов на маршруте № 109.
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После жалоб пассажиров, которые не могут уехать с Левого берега в центр города, власти пообещали увеличить количество автобусов на маршруте № 109.