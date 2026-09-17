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МОСИНФОРМ

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Около 1,6 тыс. человек этим летом получили квартиры по программе реновации на юго-востоке столицы

Около 1,6 тыс. человек этим летом получили квартиры по программе реновации на юго-востоке столицы

С июня по август около 1,6 тысячи участников переселения стали правообладателями современного жилья по программе реновации в Юго-Восточном административном округе.

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