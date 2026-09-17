Около 1,6 тыс. человек этим летом получили квартиры по программе реновации на юго-востоке столицы

С июня по август около 1,6 тысячи участников переселения стали правообладателями современного жилья по программе реновации в Юго-Восточном административном округе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МЕ Российскими батар...
- Собянин: Продолжи...
- СТ Сотрудники ГКУ «М...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым