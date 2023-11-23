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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Махачев назвал разницу между ММА и футболом: «Если я плохо подготовлюсь, меня изобьют, а там никакой личной ответственности»

«Как я поднимаю себя на тренировку? Я знаю, что надо. Я же не в футбол играю. Там я проиграю, и все. А здесь, если я выйду неготовым, меня просто порвут, изобьют, и это будет плохо выглядеть.

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