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Корнеев о Мартинсе: «Мобильный, жесткий игрок, не теряет мяч, помогает обороне. «Спартак» приятно удивил, угадал на 100%»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев прокомментировал переход полузащитника Кристофера Мартинса Перейры в «Спартак».

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