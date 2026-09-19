The head of European diplomacy, Kaya Kallas, sent a circular to the EU countries about the non-recognition of the Russian elections to the State Duma of the Russian Federation.
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