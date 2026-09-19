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The Eurasia Daily news agency

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Russia has responded to the call of Kai Kallas not to recognize the elections to the State Duma

Russia has responded to the call of Kai Kallas not to recognize the elections to the State Duma

The head of European diplomacy, Kaya Kallas, sent a circular to the EU countries about the non-recognition of the Russian elections to the State Duma of the Russian Federation.

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