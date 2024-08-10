Пьяный постоялец устроил дебош в гостинице Кемерова

Для того, чтобы угомонить постояльца, пришлось вызывать Росгвардию.В Кемерове нетрезвый постоялец гостиницы вел себя настолько неадекватно, что работникам пришлось обращаться за помощью к правоохранителям.
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