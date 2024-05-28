БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Трагедия в Иране как важный повод для глубокого анализа ситуации в регионе

Трагедия в Иране как важный повод для глубокого анализа ситуации в регионе

Май 2024 года продолжает искрить событиями на международной арене, и преимущественно негативными. Нынешний май со всеми основаниями может претендовать на статус «месяца конспиролога», только вот иронии тут не очень много – происшествия большей частью трагические.

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