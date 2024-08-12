Два человека пострадали на трассе «Кола» на севере Карелии

11 августа на 806 км трассы «Кола» в Беломорском районе столкнулись два легковых автомобиля. Как рассказали в группе беломорских спасателей, к месту происшествия выезжали силы и средства пожарной части №61 по охране г.
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