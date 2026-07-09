В Америке тоже творился беспредел в 90-х! Русского хоккеиста Назарова пытались избить на парковке после матча

Дичь.В хоккее существует огромное множество неписаных законов. Нельзя бросать по воротам после свистка, тормозить прямо перед вратарем соперника (чтобы ледовая крошка не попала ему в глаза), наступать на логотип клуба в раздевалке и подтрибунных помещениях, бить лежачего и многое другое.