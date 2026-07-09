SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

187 подписчиков

В Америке тоже творился беспредел в 90-х! Русского хоккеиста Назарова пытались избить на парковке после матча

В Америке тоже творился беспредел в 90-х! Русского хоккеиста Назарова пытались избить на парковке после матча

Дичь.В хоккее существует огромное множество неписаных законов. Нельзя бросать по воротам после свистка, тормозить прямо перед вратарем соперника (чтобы ледовая крошка не попала ему в глаза), наступать на логотип клуба в раздевалке и подтрибунных помещениях, бить лежачего и многое другое.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии