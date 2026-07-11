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«Уимблдон» установил рекорд Открытой эры – десять разных чемпионок подряд

Впервые в Открытой эре десять разных теннисисток выиграли « Уимблдон » в десяти подряд розыгрышах. Список чемпионок: 2016 – Серена Уильямс ; 2017 – Гарбинье Мугуруса ; 2018 – Анжелик Кербер ; 2019 – Симона Халеп ; 2021 – Эшли Барти ; 2022 – Елена Рыбакина ; 2023 – Маркета Вондроушова ; 2024 – Барбора Крейчикова ; 2025 – Ига Швентек ; 2026 – Линда Носкова .

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