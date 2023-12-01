Борис Титов призвал китайских автопроизводителей следовать примеру Haval и активнее вкладываться в производство на территории России

Об этом уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов заявил в ходе презентации первого рейтинга продуктивности взаимодействия регионов Российской Федерации с Китайской Народной Республикой в 2022-2023 годах.