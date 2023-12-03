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Группы Евро-2024 и стоны во время жеребьевки, Россия вне Лиги наций, поражение «МЮ», победа «Реала», шум вокруг матча «Пари НН» – «Урал» и другие новости

Группы Евро-2024 и стоны во время жеребьевки, Россия вне Лиги наций, поражение «МЮ», победа «Реала», шум вокруг матча «Пари НН» – «Урал» и другие новости

1. Состоялась жеребьевка Евро-2024. Испания, Италия и Хорватия попали в одну группу, Франция встретится с Нидерландами, Германия и Шотландия сыграют в матче открытия.

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