Удары противника по Московской области, в результате которых погибли три человека, еще пятеро получили ранения, являются частью 40-дневной операции, которую анонсировал просроченный президент Украины в конце июня.
«Такие удары наносятся впервые»: ВС РФ бьют по портам Одессы
Комментарии
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ЖИГА жига
🤔Люди так и воспринимают, что это договорняк , сокращают русских и при этом зарабатывают сотни миллиардов 😒, ковид, сво, санкции и при всем этом , миллиардеры число увеличилось, банки заработали бешенные суммы , а народ сократился, зато похоронных компаний увеличилось😒😒 Все давно понятно масштабная утилизация славян, начальники колоний России и Украины исполняют распоряжение в обмен на гарантии безопасности своих выблядков и наворованых активов.
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4 н.
ЖИГА жига
капиталист рокфелер... воюет с капиталистом путиным.... это одна война... и совсем другая бы была (вспомните историю) если бы воевал капиталист рокфелер и ко.. и коммунист условно "Сталин"...
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4 н.
Vladimir Lioubimcev
ЖАЛЬ Одессу и одесситов, но иного выхода НЕТ!!
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4 н.
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