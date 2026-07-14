«Такие удары наносятся впервые»: ВС РФ бьют по портам Одессы

ЖИГА жига

🤔Люди так и воспринимают, что это договорняк , сокращают русских и при этом зарабатывают сотни миллиардов 😒, ковид, сво, санкции и при всем этом , миллиардеры число увеличилось, банки заработали бешенные суммы , а народ сократился, зато похоронных компаний увеличилось😒😒 Все давно понятно масштабная утилизация славян, начальники колоний России и Украины исполняют распоряжение в обмен на гарантии безопасности своих выблядков и наворованых активов.