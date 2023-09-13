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Капитан Румынии Станчу о разговоре с ультрас во время 50-минутной паузы на матче с Косово: «Просил убрать баннер. С ним игра бы не возобновилась»

Капитан Румынии Станчу о разговоре с ультрас во время 50-минутной паузы на матче с Косово: «Просил убрать баннер. С ним игра бы не возобновилась»

Болельщики вывесили баннеры «Косово – это Сербия» и «Бессарабия – это Румыния», а также скандировали политические лозунги и пользовались пиротехникой.

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