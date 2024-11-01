Во Владивостоке открылись семь точек по приобретению новогодних елок

Сегодня во Владивостоке началась подготовка к новогоднему сезону. Аукцион по распределению мест для елочных базаров уже состоялся, и теперь жители города смогут приобрести новогодние елки в семи официальных торговых точках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии