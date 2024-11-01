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Регионы России

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Во Владивостоке открылись семь точек по приобретению новогодних елок

Во Владивостоке открылись семь точек по приобретению новогодних елок

Сегодня во Владивостоке началась подготовка к новогоднему сезону. Аукцион по распределению мест для елочных базаров уже состоялся, и теперь жители города смогут приобрести новогодние елки в семи официальных торговых точках.

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