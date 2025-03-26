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В Петербурге для льготников закупают 218 квартир на 3,3 млрд

В Петербурге для льготников закупают 218 квартир на 3,3 млрд

Власти Петербурга вкладывают немалые средства в улучшение жилищных условий горожан. Работают различные программы для молодых семей, льготных категорий граждан, число очередников сокращается буквально на глазах.

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