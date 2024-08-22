Было ли у Ленина личное оружие?

Да! Причем не одно. 1. С бельгийской двустволкой фабрики «Август Франкотт» будущий «вождь мирового пролетариата» охотился в сибирской тайге, когда в 1897 году его сослали в село Шушенское Енисейской губернии.
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