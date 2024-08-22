Russia Beyond
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Russia Beyond

110 подписчиков

Свежие комментарии

  • Малик Гумеров
    "Наши" чинуши пока  жопы лижут   не нашим  чинушам - импортным !            Люди холопского звания и солнце для них в...А вы знали, что п...
  • Малик Гумеров
    «Почему православная церковь освящена во имя Папы Римского?» - Технологии подмены Бога ! Религия есть инструмент...Почему православн...
  • Алексей Наседкин
    Наши чиновники всем чиновникам не нашим нос утрут.А вы знали, что п...

Было ли у Ленина личное оружие?

Было ли у Ленина личное оружие?

Да! Причем не одно. 1. С бельгийской двустволкой фабрики «Август Франкотт» будущий «вождь мирового пролетариата» охотился в сибирской тайге, когда в 1897 году его сослали в село Шушенское Енисейской губернии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх