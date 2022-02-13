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Источник: желающих переехать из Байконура россиян расселят в 2022 году

Источник: желающих переехать из Байконура россиян расселят в 2022 году

Граждане России, которые проживают на Байконуре и хотят проживать в Российской Федерации, получат в этом году 600 сертификатов на приобретение жилого помещения, чего будет достаточно для всех жителей населенного пункта, ожидающих переселения.

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