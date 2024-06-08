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Ели клевер и спали в обнимку с собаками: нашлись дети, несколько дней блуждающие в лесу в Свердловской области

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Эльфено4ек Чумазикова
Слава Богу и спасибо всем кто участвовал в поисках!😊
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