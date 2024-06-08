Ели клевер и спали в обнимку с собаками: нашлись дети, несколько дней блуждающие в лесу в Свердловской области

Брат с сестрой еще во вторник, 4 июня, ушли с дедушкой на рыбалку, но разминулись с ним и потерялись За спасательной операцией, развернувшейся на границе Свердловской и Тюменской областей, с замиранием сердца следила вся Россия.
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