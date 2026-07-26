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Татар-информ

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Чай с хазратом: главные мифы о халяле и какие продукты могут быть запрещенными

Чай с хазратом: главные мифы о халяле и какие продукты могут быть запрещенными

Какие убеждения о халяль-индустрии являются заблуждениями и распространяются ли данные нормы на немясную продукцию и одежду? На эти и другие вопросы в интервью «Татар-информу» ответил председатель Комитета «Халяль» ДУМ РТ Аббяс Шляпошников.

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