Чай с хазратом: главные мифы о халяле и какие продукты могут быть запрещенными

Какие убеждения о халяль-индустрии являются заблуждениями и распространяются ли данные нормы на немясную продукцию и одежду? На эти и другие вопросы в интервью «Татар-информу» ответил председатель Комитета «Халяль» ДУМ РТ Аббяс Шляпошников.