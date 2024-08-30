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F-16 сгорел на земле вместе с летчиком в кабине: Карта специальной военной операции на Украине на 30 августа 2024 года

F-16 сгорел на земле вместе с летчиком в кабине: Карта специальной военной операции на Украине на 30 августа 2024 года

F-16 сгорел на земле вместе с летчиком в кабине: Карта специальной военной операции на Украине на 30 августа 2024 года Юлия СоколоваСогласно последним сообщениям, первый американский истребитель F-16, переданный Украине, был уничтожен на военном аэродроме в Староконстантинове во время ракетного удара.

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