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Царьград

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Крутой: Могилевская область намолотила 1,3 млн тонн зерна

Крутой: Могилевская область намолотила 1,3 млн тонн зерна

На церемонии награждения областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2026» глава Администрации Президента сообщил, что аграрии Могилевской области намолотили 1,3 млн тонн зерна, и этот показатель еще вырастет после завершения уборки кукурузы.

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