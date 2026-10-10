Крутой: Могилевская область намолотила 1,3 млн тонн зерна

На церемонии награждения областного фестиваля-ярмарки «Дажынкі-2026» глава Администрации Президента сообщил, что аграрии Могилевской области намолотили 1,3 млн тонн зерна, и этот показатель еще вырастет после завершения уборки кукурузы.