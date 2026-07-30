Единая система учета платежных карт заработает в России с 1 сентября

В первый день осени в России вступит в силу закон о создании единой системы учета платежных карт. Мера направлена на борьбу с мошенничеством и так называемыми «дропперскими» схемами, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов в финансовой сфере.
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