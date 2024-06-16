Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: BMW обновила купе M2, Aspark SP600 стал самым быстрым электрокаром в мире, новый MINI Cooper получил пятидверную версию, Alpine показала электрический хот-хэтч A290, а серийный Smart #5 наконец рассекречен.
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