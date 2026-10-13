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Происшествия

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В Санкт-Петербурге участники очередного заседания российско-китайской рабочей группы обсудили вопросы международного антинаркотического сотрудничества

Заместитель начальника ГУНК МВД России генерал-майор полиции Дмитрий Бузан принял участие в заседании совместной российско-китайской рабочей группы, состоявшемся в городе Санкт-Петербурге.

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