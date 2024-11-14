Психолог Потемкина: потеря аппетита и грусть – это поводы обратиться к психологу

Если человеку стало трудно заснуть, при этом он рано просыпается, а его аппетит резко изменился – в сторону переедания, – это признаки тревожного расстройства либо депрессивных или субдепрессивных состояний.
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