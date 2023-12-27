Полномочия Ликсутова "всё": IPO как последняя надежда "Делимобиля"

"Делимобиль" по заветам современного рынка собирается на IPO. Привлечённые средства по официальной версии (но, далеко не факт) пойдут на расширение расшатанного автопарка любимчиков московской мэрии, которая и без того щедро субсидирует каршеринговую компанию.
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