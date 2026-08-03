Дроноводы уничтожили украинский БТР-4 на Добропольском направлении

Расчеты ударных беспилотников подразделения беспилотных систем соединения специального назначения группировки войск «Центр» нанесли серию ударов по технике и личному составу Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении.
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