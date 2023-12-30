Минобороны РФ: российская ПВО сбила 35 украинских БПЛА и 3 ракеты HARM

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов, три противорадиолокационные ракеты HARM и 15 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и "Ольха".
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