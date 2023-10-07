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В Ленобласти полиция изъяла оружие у мужчины, который угрожал расправой сожительнице

Мужчина незаконно хранил звуковые гранаты, пистолет и другое оружие. 5 октября наряд полиции Всеволожского района задержал мужчину 49 лет по заявлению о том, что на улице Козлова Дача в Ладожском Трудпосёлке в неадекватном состоянии он угрожал расправой бывшей сожительнице.

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