Иностранцев в советах директоров российских компаний в 2023-м стало еще меньше

Доля иностранных граждан в составе советов директоров российских компаний в 2023 году сократилась до 11,7%, следует из обзора корпоративного управления в России, подготовленного консультантами компании КФР (есть в распоряжении Frank Media).
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