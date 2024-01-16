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Иностранцев в советах директоров российский компаний в 2023г стало еще меньше

Иностранцев в советах директоров российский компаний в 2023г стало еще меньше

Доля иностранных граждан в составе советов директоров российских компаний в 2023 году сократилась до 11,7%, следует из обзора корпоративного управления в России, подготовленного консультантами компании КФР (есть в распоряжении Frank Media).

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