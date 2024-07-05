«Эталон в здравоохранении»: председатель ЛДПР посетил военный госпиталь в Марий Эл

Госпиталь ветеранов войн в Йошкар-Оле посетила делегация депутатов Госдумы и сенаторов от ЛДПР. Председатель партии Леонид Слуцкий пообщался с врачами и участниками спецоперации, которые проходят лечение или реабилитацию.