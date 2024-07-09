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В Минск прибыл спецназ Китая. Как Белоруссию втягивают в войну: НАТО экстренно усиливает границы - "стена дронов" и цели Пекина

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Комментарии
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alik3456 Джексон
А у тебя ? Отвали пол кило китайцам...
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3 час.
alik3456 Джексон
То ГМО-шное зерно поклюёшь с пол года , захрюкаешь по хохлянски...
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3 час.
Sergiy Che
Китайцы и не такое переваривают и добавки просят!
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3 час.

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