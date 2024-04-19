Андреа Стелла: «В ФИА сами восстановили время круга Норриса»

Стелла объяснил, как Норрис сохранил победу в спринт-квалификации в Китае. Первоначально время круга пилота «Макларена», которое позволяло ему оказаться на первой позиции, было аннулировано из-за нарушений границ трассы.
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