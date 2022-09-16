Военное обозрение

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Япония планирует постройку гигантских кораблей противоракетной обороны

Япония планирует постройку гигантских кораблей противоракетной обороны

Издание The WarZone не только исследует историю военной техники и ее применения, но периодически выпускает вполне современные обзоры о составе и возможностях вооруженных сил различных стран.

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