Депутат Штрак-Циммерманн: ЕС не покрывает финансирование обороны десятилетиями

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что траты на оборону в Евросоюзе слишком низкие и их необходимо увеличивать на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
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