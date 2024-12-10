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Депутат Штрак-Циммерманн: ЕС не покрывает финансирование обороны десятилетиями

Депутат Штрак-Циммерманн: ЕС не покрывает финансирование обороны десятилетиями

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что траты на оборону в Евросоюзе слишком низкие и их необходимо увеличивать на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

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