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Царьград

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В Венгрии подняли истребители для перехвата угнанного самолета, летевшего к АЭС

В Венгрии подняли истребители для перехвата угнанного самолета, летевшего к АЭС

Легкомоторный самолет взял курс на АЭС «Пакш», но был перехвачен до приближения к объекту.Венгерские военно-воздушные силы были приведены в состояние повышенной готовности после того, как радиолокационные станции зафиксировали воздушную цель, двигавшуюся в направлении единственной в стране атомной электростанции.

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