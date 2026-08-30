В Венгрии подняли истребители для перехвата угнанного самолета, летевшего к АЭС

Легкомоторный самолет взял курс на АЭС «Пакш», но был перехвачен до приближения к объекту.Венгерские военно-воздушные силы были приведены в состояние повышенной готовности после того, как радиолокационные станции зафиксировали воздушную цель, двигавшуюся в направлении единственной в стране атомной электростанции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Самый циничный сг...
- Россия возродила ...
- Россия возродила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым