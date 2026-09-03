Новый пасквиль ведущего трансатлантического аналитического центра, связанного с кругами НАТО, смещает акценты в пользу более агрессивного обоснования шагов Запада в отношении России и Беларуси.
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