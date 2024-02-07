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Медвежий угол

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СВО заканчивается. В Госдуме проговорились, что впереди

СВО заканчивается. В Госдуме проговорились, что впереди

Царьград Фото: globallookpress.com Неожиданное признание прозвучало в недрах Госдумы.

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Комментарии
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vladimir vedenkin
По определению. КТО не предусматривает присоединение территорий. КТО в основном внутри страны.
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5 час.
Семен Семеныч
Для тех кто не разбирается в терминологии. Проводить КТО можно только на своей территории. В данный момент КТО можно проводить на новых территориях и не более. Но данные территории до конца еще не освобождены от ВСУ и других НВФ, Далее. ВС РФ ведут СВО на территории Харьковской области, а она не входит (пока) в состав РФ. В РФ есть Росгвардия и полиция. Поэтому ВВП или Правительство РФ должны ввести на новых территориях (Запорожская, Херсонская, ЛНР и ДНР) режим КТО. Перенести из н.п. Ханкала (Чеченская Республика РФ) штаб ОГВ(с) и ВОГОиП МВД России в Донецк (сейчас он находится в Ростове на Дону). По всей границе новых территорий установить так называемые блок-посты (КПП и ФКПП). Руководить ими как раз и будет ВОГОиП МВД России. Для несения службы на постах перенаправить СОП (сводные отряды полиции) из Чечни.
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5 час.
Галина
Больше он ни чего не придумал?  Деятель....
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3 час.

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