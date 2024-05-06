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Четыре человека погибли, два пострадали в ДТП под Ярославлем

Четыре человека погибли, два пострадали в ДТП под Ярославлем

Легковой автомобиль с пятью пассажирами перевернулся в Переславле-Залесском. В результате погибли двое взрослых и двое подростков, еще двое подростков получили травмы, рассказали в УМВД по Ярославской области.

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